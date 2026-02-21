Им оказался 48-летний бывший военнослужащий. По месту его жительства правоохранители провели обыски и обнаружили значительный арсенал боеприпасов. Об этом сообщают прокуратура и полиция.
Что нашли дома у буковинца, который напал на полицию?
Среди вооружения, которое хранил мужчина:
- около 300 патронов калибра 5,45 мм;
- магазин к автомату, снаряженный 30 патронами;
- три 40-мм выстрела к подствольному гранатомету;
- корпуса гранат РГО и РГН;
- 5 самодельных взрывных устройств;
- ручная дымовая граната;
- глушитель к автомату.
Установлено, что на момент совершения преступления нападающий находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он привлекался к административной ответственности.
Сейчас известно, что буковинцу сообщили о подозрении посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа и незаконном обращении с оружием. Также ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, что один из пострадавших – 23-летний правоохранитель – находится в тяжелом состоянии. Другой 31-летний полицейский тоже травмирован. К счастью, его жизни ничего не угрожает.
В Буковине бывший военнослужащий бросил гранату в полицейских / Фото полиция, прокуратура
Другие преступления, совершенные в Украине
- В Киеве военный под действием алкоголя под действием алкоголя травмировал двух людей ножом, оба пострадавших попали в больницу. 26-летнего военного в СЗЧ задержали, ему грозит до 15 лет заключения.
- На кладбище в Черкассах произошел возмутительный инцидент. Там мужчина на авто проехал через сектор воинских захоронений, разбрызгал грязь по памятникам, в частности на могилу Константина Мирошниченко ("Мироша").
- В Киеве задержали двух мужчин, которые 11 февраля 2026 года взорвали автомобиль в Голосеевском районе. По данным следствия, они действовали по указаниям российских спецслужб. Подозреваемые – 29-летний украинец и 47-летний гражданин Германии, который ранее служил в ВСУ, но дезертировал.