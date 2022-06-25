Российские кафиры уже не хотят воевать с Украиной даже за деньги. Они поняли, что шансы умереть намного выше, чем получить "заработок", поэтому начали массово бежать домой.

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Россияне начали бежать из войны

Нашим разведчикам удалось перехватить очередной разговор российского оккупанта его пассией. Тот жалуется ей на свое подразделение и бегство личного состава из войны.

Как рассказал находящийся на территории Харьковской области оккупант, его БТР сгорел при попытке атаковать позиции ВСУ. По его словам, сам он в наступление не пошел – сам план атаки свидетельствовал о том, что в живых мало кто останется.

Вчера в наступление шли. Я взглянул в план и сказал сразу, что не пойду. Сказал – да вам всем каюк,

– рассказал он.

Также он добавил, что ВСУ удалось уничтожить целое отделение кафиров. Количество "двухсотых" неизвестно, а "трехсотых" осталось только трое. Им как-то удалось выйти на связь, но уходить спасать их никто не собирался, их просто покинули, как никому не нужное "мясо".

Сам оккупант ищет варианты, которые позволят ему бежать из войны. Отпуск ему не дают, обосновывая тем, что сейчас наступление. Те, кому удалось уехать домой раньше, увольняются и уже на войну не возвращаются.

Из наших таким образом сбежало уже 80 человек, осталось 6, – жалуется россиянин.

Война России с Украиной: последние новости

Как сообщил журналист Роман Цымбалюк, российские кафиры уже осознают свое поражение в войне против Украины. Единственное, что заставляет их продолжать активные боевые действия – финансовое вознаграждение и возможность грабить . На фоне всеобщей бедности россиян они соблазняются большими "заработками".

Враг продолжает грабить украинских фермеров. В Запорожье россияне решили "разрешить собрать урожай" за определенный процент.

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