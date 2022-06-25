В Запорожье активисты решили нарисовать мурал, посвященный героическим ВСУ. Все прошло не слишком гладко – им пытались помешать прославить наших защитников и защитниц.

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Попытка помешать нарисовать мурал в честь ВСУ

Одна из жительниц Запорожья решила, что рисовать подобную мурал очень опасно. По ее мнению, это провокация врага, который может зайти в Запорожье.

Вот придут они и что тогда? Я патриотка, но это их спровоцирует. Они "зайдут" в Запорожье, а тут ВСУ во всю стену,

– объяснила женщина свою точку зрения.

Активисты попросили ее идти дальше и не позориться, на что она пообещала прийти и зарисовать мурал коричневым цветом, ведь "здесь у нас должен быть коричневый цвет, а не вот ваш".

Когда же активисты стали смеяться над ее страхом перед врагом и попросили не мешать, она набросилась на художников с кулаками, всячески обзывая. Впрочем, помешать активистам закончить работу ей не удалось, и теперь стену дома украшает красивый мурал в честь наших героических ВСУ.

"Патриотка" из Запорожья против мурала ВСУ: видео

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