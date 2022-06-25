Очередная атака была на Харьковщине. Обстрел произошел около 13:00 часов дня, это при том, что область также пострадала от массированных ночных ракетных ударов.

Трудную ночь пережила и Харьковщина: из-за российских обстрелов погибли и ранены

Обошлось без жертв

Под огонь русских кафиров попал поселок Рогань. Один из боевых снарядов попал во двор частного дома.

Эту информацию подтверждает штаб обороны Харьковщины.

Предварительно известно, что, к счастью, из-за этого циничного обстрела врага, жертв нет.

Очевидцы рассказали, что один из снарядов свалился с неба на парашюте. Из-за взрыва от него образовалась воронка, которая имеет глубину в человеческий рост.

Россия атаковала Украину из Беларуси

Об угрозе ударов и наступлении из Беларуси предупреждают давно. Но при обстреле с ее территории ночью и утром 25 июня Россия впервые запустила из воздушного пространства Беларуси бомбардировщики Ту-22М3. Также кафиры возобновляют пуски "Искандеров" из Беларуси.

В разведке объяснили, что это масштабная провокация. Таким образом, Путин хочет, чтобы Лукашенко приказал своим войскам вторгнуться. По подлому плану, теперь в Беларуси должен произойти ряд терактов у границы. Для этого уже прибыли российские диверсанты. Хотят обвинить Украину, чтобы иметь повод для пересечения границы.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявлял, что 48 российских крылатых ракет прилетели по Украине во время массированного запуска. Пострадали: Житомирская, Черниговская, Хмельницкая, Львовская и другие области. Атака была только по гражданским объектам. После нее украинские защитники уже днем сбили российский беспилотник. Известно, что тот проводил воздушную разведку на объектах, перед тем атаковавших ракетами.

В частности, по Житомирской области российские кафиры авиацией с территории Беларуси выпустили около 30 ракет. В областной военной администрации отмечали, что 10 из них удалось сбить систему противовоздушной обороны. Город Житомир не пострадал, только территория вокруг него. Это лишний раз доказывает, что ПВО работают эффективно. Но люди не должны игнорировать сигналы воздушной тревоги и уходить в укрытие, когда есть опасность.

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