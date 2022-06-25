Чергова атака була на Харківщині. Обстріл стався близько 13:00 години дня, це при тому, що область також постраждала від масованих нічних ракетних ударів.

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Обійшлося без жертв

Під вогонь російських окупантів потрапило селище Рогань. Один із бойових снарядів влучив на подвір'я приватного будинку.

Цю інформацію підтверджує Штаб оборони Харківщини.

Попередньо відомо, що, на щастя, через цей цинічний обстріл ворога, жертв немає.

Очевидці розповіли, що один зі снарядів впав з неба на парашуті. Через вибух від нього утворилася вирва, яка має глибину у людський зріст.

Росія атакувала Україну з Білорусі

Про загрозу ударів та наступу з Білорусі попереджають давно. Але під час обстрілів з її території вночі та зранку 25 червня Росія вперше запустила з повітряного простору Білорусі бомбардувальники Ту-22М3. Також окупанти відновлюють пуски "Іскандерів" з Білорусі.

У розвідці пояснили, що це масштабна провокація. Таким чином Путін хоче, щоб Лукашенко наказав своїм військам вторгнутись. За підлим планом, тепер в Білорусі має статись низка терактів біля кордону. Для цього вже прибули російські диверсанти. Хочуть звинуватити Україну, щоб мати причину для перетину кордону.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявляв, що 48 російських крилатих ракет прилетіло по Україні під час масованого запуску. Постраждали Житомирська, Чернігівська, Хмельницька, Львівська та інші області. Атака була винятково по цивільних об'єктах. А після неї українські захисники вже вдень збили російський безпілотник. Відомо, що той проводив повітряну розвідку на об'єктах, які перед тим атакували ракетами.

Зокрема, по Житомирській області російські окупанти авіацією з території Білорусі випустили аж близько 30 ракет. У обласній військовій адміністрації зазначали, що 10 із них вдалось збити системі протиповітряної оборони. Місто Житомир не постраждало, лише територія навколо нього. Це зайвий раз доводить, що ППО працюють ефективно. Але люди не повинні ігнорувати сигнали повітряної тривоги і йти в укриття, коли є небезпека.

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