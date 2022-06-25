У Запоріжжі активісти вирішили намалювати мурал, який присвячений для героїчних ЗСУ. Все пройшло не надто гладко – їм намагалися завадити прославити наших захисників та захисниць.

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Спроба завадити намалювати мурал в честь ЗСУ

Одна з мешканок Запоріжжя вирішила, що малювати подібний мурал дуже небезпечно. На її думку, це провокація ворога, який може "зайти" у Запоріжжя.

От прийдуть вони, і що тоді? Я патріотка, але це їх спровокує. Вони "зайдуть" у Запоріжжя, а тут ЗСУ на всю стіну,

– пояснила жінка свою точку зору.

Активісти попросили її йти далі та не ганьбитися, на що вона пообіцяла прийти і замалювати мурал коричневим кольором, адже "тут в нас має бути коричневий колір, а не ось цей ваш".

Коли ж активісти почали сміятися з її страху перед ворогом та попросили не заважати, вона накинулася на художників з кулаками, усіляко обзиваючи. Втім, завадити активістам закінчити роботу їй не вдалося, тож тепер стіну будинку прикрашає гарний мурал на честь наших героїчних ЗСУ.

"Патріотка" із Запоріжжя проти муралу ЗСУ: відео

Війна Росії з Україною: коротко про останні новини

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