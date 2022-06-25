Російські окупанти вкрали та вивезли з України вже сотні тисяч тонн зерна. На цьому ворог не збирається зупинятися та продовжує грабувати мирних українців.

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Грабіж фермерів на Запоріжжі

Як повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух, російські окупанти намагаються вкрасти усе, до чого дотягнуться їхні руки. Майно, ліки, гуманітарна допомога, врожай – під пильною "увагою" ворога опиняється все. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

Також він додав, що вже наступного тижня розпочинаються жнива, тому росіяни готуються до чергових грабунків наших працьовитих аграріїв. Окупанти вже вивезли до Криму сотні тисяч тонн наших врожаїв, але варварам цього мало.

Тепер вони хочуть змусити фермерів до "співпраці", тобто дозволять зібрати урожай за його певну частину. Якщо фермери відмовляться – їм просто не дадуть працювати або спалять поля. Така собі рабовласницька модель,

– повідомив Старух.

Війна Росії проти України: останні новини

Російські окупанти продовжують шалений наступ на Донбас. Як повідомив мер Лимана Олександр Журавльов, 70% міста вже просто немає, росіяни не припиняють шалених обстрілів. Також раніше стало відомо, що окупанти стерли з обличчя землі Сєвєродонецьк.

Росіяни дуже сильно сподіваються на вступ Білорусі у війну проти України. Вони вірять, що розширення фронту зменшить потужність ЗСУ й змусить наших героїв перегруповуватися. Натомість жодної мотивації воювати проти України та вмирати у своїй старій техніці у білорусів немає. Також відомо, що найманці із Сирії, на яких так розраховували росіяни, не приїхали.

Путін остаточно з'їхав з глузду та вірить у те, що Росія зможе довго повоювати проти НАТО. Втім, підкріпляти голосні погрози Литві діями окупанти не поспішають, адже підозрюють, що їх крах буде швидким та болючим.

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