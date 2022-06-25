Російські окупанти вже не хочуть воювати з Україною навіть за гроші. Вони зрозуміли, що шанси вмерти набагато вищі, аніж отримати "заробіток", тому почали масово втікати додому.

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Росіяни почали втікати з війни

Нашим розвідникам вдалося перехопити чергову розмову російського окупанта його пасією. Той скаржиться їй на свій підрозділ та втечу особового складу з війни.

Як розповів окупант, який перебуває на території Харківської області, його БТР згорів при спробі атакувати позиції ЗСУ. За його словами, сам він в наступ не пішов – сам план атаки свідчив про те, що живим мало хто залишиться.

Вчора в наступ йшли. Я в план глянув і сказав одразу, що не піду. Сказав – та вам усім каюк,

– розповів він.

Також він додав, що ЗСУ вдалося знищити ціле відділення окупантів. Кількість "двохсотих" невідома, а "трьохсотих" залишилося лише троє. Їм якось вдалося вийти на зв'язок, але йти рятувати їх ніхто не збирався, їх просто покинули, як нікому непотрібне "м'ясо".

Сам окупант шукає варіанти, які дозволять йому втекти з війни. Відпустку йому не дають, обґрунтовуючи тим, що "зараз наступ". Ті, кому вдалося поїхати додому раніше, звільняються і вже на війну не повертаються.

З наших у такий спосіб втекло вже людей 80, залишилось 6, – скаржиться росіянин.

Війна Росії з Україною: останні новини

Як повідомив журналіст Роман Цимбалюк, російські окупанти вже усвідомлюють свою поразку у війні проти України. Єдине, що ще змушує їх продовжувати активні бойові дії – фінансова винагорода та можливість грабувати. На тлі загальної бідності росіян вони спокушаються великими "заробітками".

Ворог продовжує грабувати українських фермерів. На Запоріжжі росіяни вирішили "дозволити зібрати урожай" за певний відсоток.

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