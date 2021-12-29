Провайдер объясняет такой шаг тем, что столкнулся с финансовыми проблемами. Бороться с ними планируют, поднимая цены за присутствие телеканала в пакете своих услуг.

Ваша позиция поможет вернуть 24 канал на экраны

Команда 24 канала каждый день рассказывает украинцам самые актуальные новости. Мы не просто сообщаем важную информацию, но и анализируем ее и помогаем разобраться в самых сложных вопросах. В эфир 24 канала выходит ряд авторских тематических блогов известных и авторитетных журналистов. Среди них – Артем Овдиенко, Алексей Печий, Екатерина Соляр, Сергей Лещенко, Леонид Остальцев, Юрий Мацарский и Павел Казарин. Кроме того, мы создаем уникальный познавательный и развлекательно-сатирический контент.

Важно! Призываем не оставлять без внимания и жаловаться на действия провайдера. Только ваша позиция и ваше справедливое требование поможет вернуть на экраны доступ к правдивой информации в эфире 24 канала.