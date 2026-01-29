Не хотел, чтобы община перешла в ПЦУ: в Броварах настоятель присвоил себе целый храм

В Киевской области настоятель церкви не желал, чтобы религиозная община перешла в ПЦУ. Из-за этого он решил пойти на преступление.

Об этом пишет пресс-служба полиции Киевской области. Священник присвоил себе храм, стоимость которого оценивается в почти 6 миллионов гривен.

Как священник присвоил себе весь храм?

Полиция Киевщины и СБУ разоблачили священнослужителя, который был причастен к УПЦ МП. Он незаконно пожертвовал здание церкви в Киевской области своему благотворительному фонду. Клирик религиозной общины Свято-Димитриевского прихода в городе Бровары сделал это для того, чтобы храм не перешел к Православной церкви Украины вместе с общиной. Поэтому правоохранители задокументировали, что человек отстранил здание, которое фактически принадлежит Киевской епархии ПЦУ.

Община перешла в Киевскую епархию еще в апреле 2024 года. А за несколько месяцев до этого священник этого храма создал благотворительную организацию. Среди учредителей указаны он и его жена.

Злоупотребляя служебным положением, клирик подделал документы и внес в них заведомо ложные сведения. Якобы члены приходского собрания проголосовали за решение о пожертвовании культовых помещений религиозной общины. Согласно договору пожертвования церковный комплекс был передан в собственность благотворительного фонда семьи служителя церкви,

– объяснили преступление в полиции.

За отчуждение храма общей стоимостью почти 6 миллионов гривен злоумышленник получил подозрение. Сейчас продолжается следствие.

