В Броварах возобновили электро- и водоснабжение, а в Ирпене прокладывают водопровод

В Киевской области в Броварах, где 72% города было обесточено в результате ракетного удара, полностью возобновили электро- и водоснабжение, а в Ирпене ведутся работы по прокладке водопровода.

Об этом рассказал в Telegram заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Читайте также: Экс-мер Ирпеня предположил, сколько надо денег на восстановление города

Ирпеньводоканал полностью запустил водоснабжение во всю систему Бучи, но из-за отсутствия электроэнергии вода пока есть только там, где дома расположены ниже водопроводных сетей. В город частично удалось вернуть мобильную связь,

– сообщил он.

В селе Михайловка-Рубежовка, по словам Тимошенко, заполнена водой водонапорная башня. В Бородянке завершены работы на главной канализационной помповой станции.

"Теперь специалисты смогут выполнить ремонт затопленного оборудования и полностью возобновить работу канализационной системы", — пояснил заместитель руководителя ОП.

За сутки в области подключили свет 29 населенным пунктам.

В 91 населенном пункте Бучанского, Броварского, Вышгородского и Фастовского районов возобновили распределение газа.

А в освобожденных от российского оккупанта Чернобыле, Иванкове и Дымере снова начали полноценную работу подразделения ГСЧС.

Ранее Тимошенко сообщал об освобождении от оккупации 919 населенных пунктов из более 3 тысяч, оказавшихся под контролем российских захватчиков.

Вас это может заинтересовать – Отсчет идет на дни: в Киеве провели перформанс в поддержку Мариуполя – видео