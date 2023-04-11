Водителей призывают быть осторожными. О подтоплении сообщают местные телеграмм-каналы, информирует 24 Канал. Детали инцидента пока не раскрывают.

Обратите внимание На Крещатике произошел пожар: горел корпус университета имени Карпенко-Карого

На улицах фиксируют пробки.

В Киеве – потоп: смотрите видео из сети

На опубликованных кадрах видно, как по дороге течет настоящая река.

Автомобилям приходится фактически плыть: смотрите видео из сети

В КГГА заявили об аварии

В КГГА уже сообщили, что зафиксировали аварию на водопроводной сети. Она произошла на проспекте Георгия Нарбута.

В зданиях Дарницкого и частично Деснянского районов возможно понижение давления водоснабжения. Специалисты "Киевводоканала" уже работают на месте, стабилизируют давление на сети,

– говорится в сообщении.

Людей предупредили, что движение транспорта – усложнено.

Важно! Патрульная полиция Киева заявила, что затруднено движение на пересечении проспектов Броварского и Георгия Нарбута (Освободителей). В настоящее время объезд осуществляется через улицу Алишера Навои.

На этой неделе Киев уже "плыл"

Досадный инцидент в украинской столице уже произошел 10 апреля. Тогда в районе станции метро "Дружбы народов" зафиксировали коммунальную аварию – прорвало теплотрассу. По улицам города потекла горячая вода. От нее поднималась пара, которая "обеспечила" плохую видимость.