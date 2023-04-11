Водіїв закликають бути обережними. Про підтоплення повідомляють місцеві телеграм-канали, інформує 24 Канал. Деталей інциденту наразі не розкривають.
Зверніть увагу На Хрещатику сталася пожежа: горів корпус університету імені Карпенка-Карого
На вулицях фіксують затори.
У Києві – потоп: дивіться відео з мережі
На опублікованих кадрах видно, як на дорозі тече справжня річка.
Автівкам доводиться фактично плисти: дивіться відео з мережі
У КМДА заявили про аварію
У КМДА вже повідомили, що зафіксували аварію на водопровідній мережі. Вона сталася на проспекті Георгія Нарбута.
У будівлях Дарницького та частково Деснянського районів можливе зниження тиску водопостачання. Фахівці "Київводоканалу" вже працюють на місці, стабілізують тиск на мережі,
– мовиться у повідомленні.
Людей попередили, що рух транспорту – ускладенний.
Цього тижня Київ вже "плив"
Прикрий інцидент в українській столиці вже стався 10 квітня. Тоді у районі станції метро "Дружби народів" зафіксували комунальну аварію – прорвало теплотрасу. Вулицями міста потекла гаряча вода. Від неї здіймалася пара, яка "забезпечила" погану видимість.