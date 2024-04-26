Директор Консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн на своей странице в фейсбуке опубликовал рейтинг уплаты налогов десяти крупнейших сетей автозаправок по итогам 2023 года.

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В целом тройка лидеров заплатила от 1,76 до 2,39 гривны на литр топлива, аутсайдеры – от 0,53 до 1,09 гривны.

Тройка лидеров осталась без изменений. Вторая половина ТОП-10 – боль. Не оправдала надежд БРСМ. В 3 квартале налоговики хорошо вытряхнули из сети дополнительно 300 миллионов гривен (в 4,5 раза больше показателя 1 и 2 кварталов). Казалось, бизнес господина Бибы прочно стал на путь исправления. Нет. К сожалению. В 4 квартале налоговая нагрузка на литр упала до 0,7 гривны/литр – чуть выше уровня 1 и 2 кварталов. На фоне сообщений об ухудшении качества топлива в сети все выглядит печально,

– написал эксперт.



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По словам Куюна, место БРСМ в 4 квартале заняла сеть Avantage 7. "Ее налоговики "побрили" на 200 миллионов гривен – в 9 раз больше, чем в 1 квартале 2023-го. Интересно, как будет в дальнейшем? Как у БРСМ или так, как должно быть? Малоизвестная, но большая по украинским масштабам сеть VST с рекламным слоганом "Ништяк вам в бак" попыталась в конце 23-го тоже удивить, но по году "ништяка" с налогами не получилось", – отметил директор "А-95".

Он отметил, что замыкает ТОП-10 сеть МОТТО. Вместе с тем, эксперт сообщил, что общей проблемой остается закрытость данных об уплате налогов нефтетрейдерами.

Несмотря на требования закона, налоговики эти данные не публикуют. Приходится собирать по крупицам, включая опрос добросовестных сетей, которым нечего скрывать. Налоговиков я понимаю, потому что такая информация показывает не только успехи, но и недостатки в их работе (а, возможно, и откровенное "крышевание" некоторых неплательщиков). Но надо понимать главное: налоги – единственный источник финансирования армии. Другого нет. И общество должно контролировать этот процесс и помогать налоговикам и власти в целом быть более эффективными,

– подытожил Куюн.