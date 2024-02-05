Где больше всего снизилась стоимость автогаза

С 2 по 5 февраля средний показатель снижения стоимости автомобильного газа составил – 17 копеек за литр. В общем, цена сырья уменьшилась до 27,14 гривны за литр.

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Больше всего упала цена автогаза на UPG – на 70 копеек. В этой сети стоимость сырья – 27,33 гривны за литр.

Также сжиженный автомобильный газ подешевел на станциях ОККО – на 52 копейки за литр. Цена сырья в этой сети составляет 28,64 гривны за литр.

У WOG автогаз стал стоить на 50 копеек меньше. Стоимость сырья на этой станции – 28,61 гривны за литр.

Также на 50 копеек подешевел автогаз в таких сетях:

в VostokGaz его цена теперь 26,69 гривны за литр;

KLO – 27,49 гривны за литр.

Где цена изменилась меньше всего

Стоит отметить и то, что в большинстве сетей стоимость автогаза не изменилась. Наименьшая разница – 0,03 гривны в сети Авиас.

На станциях БРСМ-Нафта цена автогаза снизилась на 11 копеек. А вот в сети Ovis удешевление сырья было на 0,29 гривны.