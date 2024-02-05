Де найбільше знизилась вартість автогазу

З 2 по 5 лютого середній показник зниження вартості автомобільного газу склав – 17 копійок за літр. Загалом ціна сировини зменшилась до 27,14 гривні за літр.

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Найбільше впала ціна автогазу на UPG – на 70 копійок. У цій мережі вартість сировини – 27,33 гривні за літр.

Також скраплений автомобільний газ здешевшав на станціях ОККО – на 52 копійки за літр. Ціна сировини у цій мережі складає 28,64 гривні за літр.

У WOG автогаз став коштувати на 50 копійок менше. Вартість сировини на цій станції – 28,61 гривні за літр.

Також на 50 копійок подешевшав автогаз у таких мережах:

у VostokGaz його ціна тепер 26,69 гривні за літр;

KLO – 27,49 гривні за літр.

Де ціна змінилась найменше

Варто зазначити і те, що у більшості мереж вартість автогазу не змінилась. Найменша різниця – 0,03 гривні у мережі Авіас.

На станціях БРСМ-Нафта ціна автогазу знизилась на 11 копійок. А от у мережі Ovis подешевшання сировини було на 0,29 гривні.