Директор Консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн на своїй сторінці у фейсбуці опублікував рейтинг сплати податків десяти найбільших мереж автозаправок за підсумками 2023 року.

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Загалом трійка лідерів сплатила від 1,76 до 2,39 гривні на літр пального, аутсайдери – від 0,53 до 1,09 гривні.

Трійка лідерів залишилась без змін. Друга половина ТОП-10 – біль. Не виправдала надій БРСМ. У 3 кварталі податківці гарно витрусили з мережі додатково 300 мільйонів гривень (у 4,5 раза більше показника 1 та 2 кварталів). Здавалося, бізнес пана Біби міцно став на шлях виправлення. Ні. На жаль. У 4 кварталі податкове навантаження на літр впало до 0,7 гривні/літр – трохи вище рівня 1 та 2 кварталів. На тлі повідомлень про погіршення якості пального в мережі все виглядає сумно,

– написав експерт.



Рейтинг АЗК, що платять найменше податків / Інфографіка, надана 24 Каналу

За словами Куюна, місце БРСМ у 4 кварталі зайняла мережа Avantage 7. "Її податківці "поголили" на 200 мільйонів гривень – в 9 разів більше, ніж у 1 кварталі 2023-го. Цікаво, як буде надалі? Як у БРСМ чи так, як має бути? Маловідома, але велика по українських масштабах мережа VST з рекламним слоганом "Ніштяк вам в бак" спробувала наприкінці 23-го теж здивувати, але по року "ніштяка" з податками не вийшло", – наголосив директор "А-95".

Він зазначив, що замикає ТОП-10 мережа МОТТО. Разом з тим, експерт повідомив, що загальною проблемою залишається закритість даних про сплату податків нафтотрейдерами.

Попри вимоги закону, податківці ці дані не публікують. Доводиться збирати по крихтах, включно з опитування сумлінних мереж, яким немає чого приховувати. Податківців я розумію, бо така інформація показує не тільки успіхи, а й недоліки в їхній роботі (а, можливо, й відверте "кришування" деяких неплатників). Але треба розуміти головне: податки – єдине джерело фінансування армії. Іншого нема. І суспільство має контролювати цей процес та допомагати податківцям та владі в цілому бути більш ефективними,

– підсумував Куюн.