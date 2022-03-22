Об этом рассказал журналист Роман Цымбалюк. Он был корреспондентом агентства УНИАН в России, но в начале года вернулся оттуда в Киев из-за угрозы безопасности.

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В полку – много погибших и раненых

Цымбалюк уточнил, что речь идет о батальонной тактической группе 254-го мотострелкового полка, которая дислоцируется в Брянской области. Ее военные трижды штурмовали город Изюм. Попытки штурма прекратились, только когда погиб командир. Потери личного состава БТГр составили более 400 человек, многие ранены.

Военных вывели, но еще вернут

Командир 144-й мотострелковой дивизии, в которую входит упомянутый полк, принял решение о его выводе в Брянскую область. Там это подразделение планируют доукомплектовать новыми военными и после этого продолжить штурм.

Накануне в Изюмской мэрии рассказали, что ВСУ разбили российских оккупантов в окрестностях города. Враги с позором убежали с поля боя, покинув свою военную технику.

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