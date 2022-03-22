Про це у мережі розповів журналіст Роман Цимбалюк. Він був кореспондентом агенції УНІАН в Росії, але на початку року повернувся звідти до Києва через загрозу безпеці.

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У полку – багато загиблих й поранених

Цимбалюк уточнив, що мовиться про батальйонну тактичну групу 254-го мотострілецького полку, яка дислокується у Брянській області. Її військові тричі штурмували місто Ізюм. Спроби штурму припинилися лише тоді, коли загинув командир. Втрати особового складу БТГр становили понад 400 осіб, дуже багато – поранені.

Військових вивели, але ще повернуть

Командир 144‑ї мотострілецької дивізії, до якої входить згаданий полк, ухвалив рішення про його виведення до Брянської області. Там цей підрозділ планують доукомплектувати новими військовими й після цього – таки продовжити штурм.

Напередодні в Ізюмській мерії розповіли, що ЗСУ розбили російських окупантів на околицях міста. Вороги ганебно втекли з поля бою, покинувши свою військову техніку.

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