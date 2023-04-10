Об этом 24 Каналу рассказал эксперт Defense Express Иван Киричевский. Он предположил, в какие сроки их Украина сможет получить.
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Киричевский сообщил, что польские бронетранспортеры Rosomak – это лицензионные копии финского бронетранспортера Patria AMV.
Это четырехосная, хорошая бронированная машина, которую можно адаптировать в зависимости от модуля к роли бронетранспортера, некоего красивого комфортабельного бронированного такси, которое будет доставлять пехоту к полю боя, или к роли БМП, которая сможет поддерживать пехоту на поле боя.
– добавил спикер.
Универсальная машина
Факт универсальности польских бронетранспортеров Rosomak подтверждает, что на вооружении армии Польши всего 700 машин этого типа, из которых 350 используют в роли бронетранспортера, а другие – выполнены в формате БМП с боевым модулем ZSSW-30.
Киричевский заметил, есть информация, что для украинских Rosomak заказали боевые модули австралийского производства R800S.
В отличие от польских изделий австралийские изделия допускают интересную вариативность. К примеру, автоматическая пушка 30 миллиметров Bushmaster и одна пусковая установка под Javelin, или даже четыре пусковые установки, или две пусковые установки под ПЗРК Stinger. Соответственно, некоторые БТР можно будет адаптировать как импровизированную армейскую противовоздушную оборону,
– подчеркнул эксперт.
Он рассказал, что решение заказывать австралийские модули возникло потому, что на польских модулях ZSSW-30 израильский ПТРК "Спайк" и это могло бы вызвать определенные трудности, поскольку Израиль не часто приобщается к военной помощи Украине.
Военный эксперт считает, что австралийские модули были заказаны раньше БТР. Именно эти модули позволят ускорить производство, ведь польские модули ZSSW-30 дефицитны.
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Когда машины могут прибыть в Украину
Киричевский предположил, что польские машины Rosomak могут стать теми, на которых ВСУ заедут в освобожденный Крым. Ведь, по его словам, в лучшем случае польский ВПК сможет изготовить такое количество машин в год.
Может быть другой вариант – поляки будут производить эти машины постепенно, и наши военные будут пересаживаться на польские БТР тоже постепенно.
Что известно о БТР Rosomak
- Сначала говорилось о получении Украиной 100 таких машин, впоследствии число увеличилось до 150, а позже Владимир Зеленский сообщил, что Украина получит 200 бронетранспортеров.
- Также Зеленский сказал, что Польша отправит Украине "100 сейчас и 100 впоследствии" машин. В Defense Express предположили, что говорится о БМП-1. Их передачу еще в конце января анонсировал польский министр обороны Мариуш Блащак.
- Известно, что десантное отделение бронемашины рассчитано на 8 человек, скорость он может развивать до 100 км/ч. А броня корпуса защищает экипаж от шаров калибра 14,5 мм спереди и 7,62 по бокам.