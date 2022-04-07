Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр призвала мир "не прятать голову в песок". Об этом она заявила на свежем брифинге, передает 24 канал.
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Маляр отметила, что такие заявления России означают, что украинская Буча будет от Владивостока до Лиссабона.
Россию не останавливают границы Евросоюза. И то, что сейчас Украина является щитом Европы, и мы кладем свою жизнь не только за Украину, это очевидные вещи.
– констатировала Маляр.
Она напомнила, что в начале второй фазы эскалации были осложнения на польско-белорусской границе. Уже тогда было ясно, что границы ЕС Россию не останавливают.
В то же время, официальные информационные ресурсы страны-агрессора сейчас говорят не просто о "денацификации" украинцев. Они прямо говорят о необходимости уничтожения всех, кто идентифицирует себя как украинец.
Брифинг Анны Маляр от 7 апреля: смотрите видео