Заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр закликала світ "не ховати голову в пісок". Про це вона заявила під час свіжого брифінгу, передає 24 канал.

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Маляр зазначила, що такі заяви Росії означає, що українська Буча буде від Владивостоку до Лісабону.

Росію не зупиняють кордони Євросоюзу. І те, що зараз Україна є щитом Європи, і ми кладемо своє життя не тільки за Україну, це очевидні речі,

– констатувала Маляр.

Вона нагадала, що на початку другої фази ескалації були ускладнення на польсько-білоруському кордоні. Вже тоді було зрозуміло, що кордони ЄС Росію не спиняють.

Водночас офіційні інформаційні ресурси країни-агресорки зараз говорять не просто про "денацифікацію" українців. Вони прямо говорять про необхідність знищення всіх, хто ідентифікує себе українцем.

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