В Буче начали эксгумацию тел из братской могилы возле церкви Андрея Первозванного

Весь мир был поражен тем, что российские оккупанты наделали в Буче Киевской области. Они убивали и пытали людей с особой жестокостью, тела бросали в братские могилы.

Одна из таких могил, которую обнаружили едва ли не из первых, была возле церкви Андрея Первозванного. Теперь специалисты начали эксгумацию тел погибших.

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Тела будут идентифицировать

Специалисты хотят идентифицировать людей и установить обстоятельства их смерти.

Первые признаки братского захоронения появились на спутниковом снимке еще 10 марта. Уже с 31 марта было видно место захоронения с траншеей длиной примерно 13,7 метра.

Его заметили в юго-западной части территории возле церкви Святого Андрея и Всех Святых Первозванного в Буче.

Идентификация тел: смотрите видео