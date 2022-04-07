В Буче разрушены 18 многоэтажек, 112 частных домов вообще невозможно восстановить, – МВД

В результате вражеских действий в городе Буча разрушены 18 многоэтажек. Также известно о том, что 112 частных домов вообще не подлежат восстановлению.

Об этом советник министра внутренних дел Вадим Денисенко рассказал в эфире телеканала "Рада". Он также попросил желающих приобщиться к разбору завалов.

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На Киевщине не хватает рук, чтобы разбирать завалы

Только в Буче 18 многоквартирных домов получили очень серьезные повреждения, 112 частных домов вообще не подлежат восстановлению. По сути это разрушенные абсолютно дома. Масштабы разрушений действительно огромны,

– подчеркнул он.

Вадим Денисенко призвал, если есть возможность, становиться добровольцами. На сайте ГСЧС есть анкета, ее необходимо заполнить. После этого желающих будут приглашать помогать разбирать завалы.

Советник министра добавил, что уже записалось более 1000 желающих. Но этого количества недостаточно, ведь оккупанты местами оставили после себя только развалины и пожарища.

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