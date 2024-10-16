Из-за возможной смены руководства ГУР окажутся под угрозой срыва действующие разведоперации, – Береза

Смена руководства Главного управления разведки, а именно Кирилла Буданова может снизить эффективность или вообще отменить действующие операции разведки, которые требуют постоянного контроля и непрерывного выполнения.

Такое убеждение высказал общественный деятель, народный депутат восьмого созыва Борислав Береза на своей странице в Facebook.

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Береза о возможной смене руководства ГУР

Буданова не увольняют из-за давления наших партнеров, которых обоснованно волнует будущее ГУР. Потому что они понимают, что из-за угрозы смены руководства ГУР МО окажутся под угрозой срыва продолжающиеся разведоперации и их выполнения. Снять можно кого угодно, но неизвестно останется ли эффективность ГУР МО на том же уровне, что и сейчас,

– подчеркнул Береза.

По его мнению, к ГУР есть претензии, но есть и результаты, которые доказывают эффективность этой структуры в противостоянии с Кремлем. А наши партнеры обоснованно волнуются, что замена руководителя ГУР МО Кирилла Буданова может не только снизить эффективность структуры, но и негативно повлиять на отношения с ними.

Потому что в планировании спецопераций и в их реализации важны не только опыт и профессионализм, но и доверие на уровне руководства сотрудничества украинских и западных разведок. А это, в свою очередь, может привести к отмене операций разведки, часть из которых требуют непрерывного управления и выполнения,

– предупредил общественный деятель.

Он добавил, что у Буданова наверняка есть и неформальные связи на Западе, которые не только помогают в получении информации, но и в проведении спецопераций нашей разведки.

"Новый человек на этой должности тоже будет налаживать отношения и нарабатывать связи, но для этого нужно время. Есть ли оно у нас сейчас? Имею большое сомнение. И понимаю, что отсутствие таких связей и контактов точно не поможет ГУР МО решать поставленные задачи", – констатировал экс-нардеп.