"Россия должна исчезнуть как империя": Буданов ответил, изменит ли что-то падение Путина

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что пока не стоит ожидать внутренних изменений в России. По его словам, необходимо создание условий, при которых страна-агрессор Россия перестанет существовать в формате империи.

Об этом глава Офиса президента сказал 26 февраля в интервью ливанскому изданию Almodon.

Какой должна быть стратегия в отношении России?

Кирилл Буданов заявил, что смена режимов в России не повлияла на ее сущность, и независимо от нынешнего названия страны ее базовая идеология остается неизменной.

По его словам, российские власти в разные исторические периоды – от царской эпохи до советских времен и современного этапа олигархического капитализма – никогда не ставили целью улучшение условий жизни своих граждан.

Руководитель ОП также отметил, что не стоит рассчитывать на то, что Россия изменится под влиянием внутренних факторов.

Вместо этого, нам следует создать условия, при которых Россия исчезнет как империя. На ее территории должны возникнуть несколько региональных национальных государств, каждое из которых будет заботиться о благополучии своего народа,

– подчеркнул он.

Как отметил Буданов, только при таких условиях Украина, Европа и весь мир будут чувствовать себя безопаснее.

Зеленский придерживается похожего мнения