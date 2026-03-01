"Выбирал по ощущениям": Буданов работает не в кабинете Ермака после своего назначения
- Кирилл Буданов объяснил, что выбрал себе другой кабинет на Банковой – не тот, где был Ермак.
- Журналисты шутливо спросили, был ли это выбор по фен-шую.
Когда Кирилла Буданова еще не назначили руководителем Офиса президента, в СМИ циркулировали слухи, будто он готовится к переезду на тот этаж Банковой, где находится кабинет главы ОП. Теперь Буданов рассказал, как это было.
Это заявление руководитель Офиса президента сделал в свежем интервью. Он объяснил, по какому принципу выбирал себе кабинет.
Смотрите также Буданов назвал вопрос, по которому на переговорах с Россией достигли "максимального прогресса"
Почему Буданов не работает в кабинете Ермака?
Кирилл Буданов рассказал, что мог выбирать себе кабинет на Банковой. Когда журналисты пошутили, не по фен-шую ли это происходило, тот ответил: "По ощущениям".
Далее был вопрос, был ли другой кабинет, чем у Ермака, определенным желанием или условием.
Скажем так: я выбрал другой,
– коротко объяснил глава ОП.
Буданов говорит, почему не работает в кабинете Ермака: смотрите видео
Другие тезисы Буданова из последнего интервью
В ближайшее время должен состояться обмен пленными.
Буданов верит в успех мирных переговоров. Если все удастся, то это тоже можно считать победой, ведь это будет означать "устойчивое развитие, дальнейшее устойчивое развитие Украины, завершение кровопролития".
"В конце концов придется констатировать, что либо мы нашли решение и мы все, все абсолютно, завершаем эту войну, или так же мы все берем на себя ответственность, что мы решения не нашли и продолжаем убивать друг друга, что мы делаем довольно таки качественно и профессионально", – пояснил глава ОП.
Без встречи Зеленского и Путина война не завершится.
Россияне согласились принять гарантии безопасности для Украины от США.
По Telegram-каналов, то владельцы должны зарегистрировать их как СМИ. Работу мессенджера следует урегулировать, но будет ли блокировка – "увидим".