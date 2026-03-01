Укр Рус
24 Канал Новости Украины "Выбирал по ощущениям": Буданов работает не в кабинете Ермака после своего назначения
1 марта, 01:29
3

"Выбирал по ощущениям": Буданов работает не в кабинете Ермака после своего назначения

Ирина Чеботникова
Основные тезисы
  • Кирилл Буданов объяснил, что выбрал себе другой кабинет на Банковой – не тот, где был Ермак.
  • Журналисты шутливо спросили, был ли это выбор по фен-шую.

Когда Кирилла Буданова еще не назначили руководителем Офиса президента, в СМИ циркулировали слухи, будто он готовится к переезду на тот этаж Банковой, где находится кабинет главы ОП. Теперь Буданов рассказал, как это было.

Это заявление руководитель Офиса президента сделал в свежем интервью. Он объяснил, по какому принципу выбирал себе кабинет.

Смотрите также Буданов назвал вопрос, по которому на переговорах с Россией достигли "максимального прогресса"

Почему Буданов не работает в кабинете Ермака?

Кирилл Буданов рассказал, что мог выбирать себе кабинет на Банковой. Когда журналисты пошутили, не по фен-шую ли это происходило, тот ответил: "По ощущениям".

Далее был вопрос, был ли другой кабинет, чем у Ермака, определенным желанием или условием.

Скажем так: я выбрал другой, 
– коротко объяснил глава ОП.

Буданов говорит, почему не работает в кабинете Ермака: смотрите видео

 

Другие тезисы Буданова из последнего интервью

  • В ближайшее время должен состояться обмен пленными.

  • Буданов верит в успех мирных переговоров. Если все удастся, то это тоже можно считать победой, ведь это будет означать "устойчивое развитие, дальнейшее устойчивое развитие Украины, завершение кровопролития".

  • "В конце концов придется констатировать, что либо мы нашли решение и мы все, все абсолютно, завершаем эту войну, или так же мы все берем на себя ответственность, что мы решения не нашли и продолжаем убивать друг друга, что мы делаем довольно таки качественно и профессионально", – пояснил глава ОП.

  • Без встречи Зеленского и Путина война не завершится.

  • Россияне согласились принять гарантии безопасности для Украины от США.

  • По Telegram-каналов, то владельцы должны зарегистрировать их как СМИ. Работу мессенджера следует урегулировать, но будет ли блокировка – "увидим".