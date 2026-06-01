Буданов высказался о переговорах: сейчас тупик или что-то другое

Глава Офиса Президента ответил на важные вопросы 1 июня. В частности, о ходе мирных переговоров.

Об этом Кирилл Буданов сказал на международном форуме “Архитектура безопасности”.

Что сказал Буданов о мирных переговорах в июне 2026 года?

Он заявил, что процесс продолжается, но не публично.

Относительно переговорного процесса: я никогда не говорил, что он в тупике, и продолжаю стоять на этом мнении. Определенные процессы продолжаются, вы правы, они, скажем так, не совсем публичные,

– сказал он.

Глава ОП привел немного деталей. Но, в частности, подтвердил, что американская делегация действительно приедет в Украину. Ранее об этом говорил Владимир Зеленский.

"Все, что я могу сказать, – подтверждаю все это, и мы все готовимся к этой встрече", – добавил Буданов.

Также он сказал, что Зеленский поручил как можно быстрее прекратить войну, желательно – до зимы. Накануне президент говорил, что до начала зимы следует найти дипломатический способ поговорить.

А еще Украина ждет обмен пленными в ближайшее время. Гражданских, по словам Буданова, возвращать сложнее.