Буданов высказался о переговорах: сейчас тупик или что-то другое
Глава Офиса Президента ответил на важные вопросы 1 июня. В частности, о ходе мирных переговоров.
Об этом Кирилл Буданов сказал на международном форуме “Архитектура безопасности”.
Что сказал Буданов о мирных переговорах в июне 2026 года?
Он заявил, что процесс продолжается, но не публично.
Относительно переговорного процесса: я никогда не говорил, что он в тупике, и продолжаю стоять на этом мнении. Определенные процессы продолжаются, вы правы, они, скажем так, не совсем публичные,
– сказал он.
Глава ОП привел немного деталей. Но, в частности, подтвердил, что американская делегация действительно приедет в Украину. Ранее об этом говорил Владимир Зеленский.
"Все, что я могу сказать, – подтверждаю все это, и мы все готовимся к этой встрече", – добавил Буданов.
Также он сказал, что Зеленский поручил как можно быстрее прекратить войну, желательно – до зимы. Накануне президент говорил, что до начала зимы следует найти дипломатический способ поговорить.
А еще Украина ждет обмен пленными в ближайшее время. Гражданских, по словам Буданова, возвращать сложнее.