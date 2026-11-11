"Важен только результат": Буданов ответил, требовала ли Россия выхода из Донбасса

Этот вопрос прозвучал после второго дня переговоров между Украиной, США и Россией в Абу-Даби. Журналисты поинтересовались, по-прежнему ли россияне настаивают на выходе Украины из Донбасса.

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Каким был ответ Буданова?

Отвечая на вопрос журналиста о том, настаивает ли Москва на отступлении подразделений из Донецкой и Луганской областей, представитель украинской делегации призвал сосредоточиться на практических итогах диалога. По его словам, разглашение деталей переговоров до их завершения только навредит процессу.

Буданов отметил, что обсуждение деликатных вопросов должно оставаться исключительно за закрытыми дверями до тех пор, пока стороны не зафиксируют конкретные договоренности.

Вопросы, которые поднимаются в ходе переговоров, – это вопросы переговоров. Важен только результат. Когда мы его достигнем, об этом будет публично объявлено– заявил Буданов.

Отметим, что 10–11 ноября в Абу-Даби проходили трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией. Стороны обсуждали ключевые вопросы прекращения боевых действий и приближения мира.

По итогам встреч американский спецпредставитель Джаред Кушнер заявил, что вместе со Стивом Виткоффом планирует приехать в Москву, чтобы встретиться с Владимиром Путиным. По его словам, они хотят обсудить вопросы, затронутые в ходе переговоров в Абу-Даби.