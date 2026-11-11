"Важливий тільки результат": Буданов відповів, чи вимагала Росія виходу з Донбасу

Питання пролунало після другого дня переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі. Журналісти поцікавилися, чи досі росіяни наполягають на виході України з Донбасу.

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Якою була відповідь Буданова?

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи наполягає Москва на відступі підрозділів з Донеччини та Луганщини, представник української команди закликав зосередитися на практичних підсумках діалогу. За його словами, розголошення деталей переговорів до їхнього завершення лише шкодитиме процесу.

Буданов зазначив, що обговорення чутливих питань має залишатися виключно за зачиненими дверима доти, доки сторони не зафіксують конкретних домовленостей.

Питання, які піднімаються під час перемовин, – це питання перемовин. Важливий тільки результат. Коли ми його досягнемо, про це буде публічно оголошено– заявив Буданов.

Зазначимо, 10–11 листопада в Абу-Дабі відбувалися тристоронні переговори між Україною, США та Росією. Сторони обговорювали ключові питання припинення бойових дій і наближення миру.

За підсумками зустрічей американський спецпредставник Джаред Кушнер заявив що разом зі Стівом Віткоффом планує приїхати до Москви, щоб зустрітися з Володимиром Путіним. За його словами, вони хочуть обговорити питання, порушені під час переговорів в Абу-Дабі.