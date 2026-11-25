Об этом руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявил в комментарии журналистам.

Adv

популярные видео

Сможет ли Россия восстановить Крымский мост?

Буданов пояснил, что зимой проведению восстановительных работ будут мешать погодные условия. Что касается перспектив ремонта весной, он не стал делать определенных прогнозов.

Я думаю, что в зимний период это нереально из-за штормов, волнения моря и так далее. Смогут ли они быстро начать этот процесс с весны? До этого еще очень далеко, и непонятно, что будет в тот момент– сказал руководитель ОП.

Что известно о повреждениях Крымского моста?

В результате украинских ударов 16–17 ноября на автомобильной части переправы обрушилась арка и пролет упал в воду. Впоследствии, в ночь на 19 ноября, Силы обороны нанесли новый удар – на этот раз была повреждена железнодорожная часть моста.

Реклама

Российская сторона в настоящее время обследует поврежденные конструкции и привлекла к этому водолазов. Министр обороны Украины Евгений Хмара 21 ноября заявил, что на подъем и отвод разрушенной арки и автомобильной части моста оккупантам понадобится несколько месяцев.

Кроме того, обломки конструкций препятствуют свободному проходу судов через Керченский пролив. Таким образом, последствия ударов сказались не только на автомобильном и железнодорожном сообщении с оккупированным Крымом, но и на судоходстве.

Напомним, ранее пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук также пояснял, почему Россия не сможет полноценно ремонтировать Крымский мост в ближайшие месяцы. По его словам, сезон штормов затрудняет проведение сложных инженерных работ, а Силы обороны Украины имеют возможность наносить новые удары по переправе.