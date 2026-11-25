Про це керівник Офісу Президента Кирило Буданов сказав у коментарі журналістам.

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Чи зможе Росія відновити Кримський міст?

Буданов пояснив, що взимку проведенню відновлювальних робіт заважатимуть погодні умови. Щодо перспектив ремонту навесні він не став робити певних прогнозів.

Я думаю, що в зимовий період це нереалістично через шторми, через хвилювання моря і так далі. Чи зможуть вони розпочати швидко цей процес з весни? Дуже далеко до цього та незрозуміло, що буде у той момент– сказав керівник ОП.

Що відомо про пошкодження Кримського мосту?

Унаслідок українських ударів 16–17 листопада на автомобільній частині переправи обвалилася арка та впав у воду проліт. Згодом, у ніч проти 19 листопада, Сили оборони завдали нового удару – цього разу було пошкоджено залізничну частину мосту.

Російська сторона наразі обстежує пошкоджені конструкції та залучила до цього водолазів. Міністр оборони України Євгеній Хмара 21 листопада заявив, що на підняття та відведення зруйнованої арки й автомобільної частини мосту окупантам знадобиться кілька місяців.

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Крім того, уламки конструкцій перешкоджають вільному проходженню суден Керченською протокою. Тож наслідки ударів позначилися не лише на автомобільному та залізничному сполученні з окупованим Кримом, а й на судноплавстві.

Нагадаємо, раніше речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук також пояснював, чому Росія не зможе повноцінно ремонтувати Кримський міст найближчими місяцями. За його словами, сезон штормів ускладнює проведення складних інженерних робіт, а Сили оборони України мають можливість завдавати нових ударів по переправі.