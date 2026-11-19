Про це в ефірі 24 Каналу розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. В Кремлі переконують, що Кримський міст відновлять. Але це зовсім непросте завдання.

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Чи може Росія вже почати його відновлювати?

Як наголосив Плетенчук, вже починається період штормів на морі. Тому про повноцінні відновлювальні роботи не варто навіть говорити в найближчі пів року.

Тому про повноцінні роботи принаймні наступні пів року, я думаю, навіть сенсу нема говорити. Коли встановлювали цю арку, вони так само чекали погоди, тому що це непроста інженерна операція– сказав Плетенчук.

Плетенчук пояснив, чи можливо відновити Кримський міст найближчим часом: дивіться відео 24 Каналу

До того ж не варто забувати, що Сили оборони мають можливість і надалі атакувати цю ділянку. Тому у будь-якому разі окупантам буде надзвичайно складно щось робити.

Додамо, в ніч на 19 листопада Сили оборони знову вдарили по Кримському мосту. Цього разу вдалося уразити залізничну частину споруди. До цього моменту ворог мав можливість принаймні частково перекидати нею певні військові вантажі.