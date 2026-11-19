Окупаційна адміністрація перекрила рух для "оцінки збитків". 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

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Стався третій удар по Кримському мосту за тиждень: що відомо?

Місцеві мешканці та моніторингові канали у мережі після півночі 19 листопада активно почали писати, що у Керчі пролунала серія з приблизно 15 потужних вибухів на тлі активної роботи російської протиповітряної оборони. Ціллю обстрілу став Кримський міст.

Оскільки багатометровий автомобільний проліт мосту обвалився у воду ще під час попередньої атаки, ціллю нового удару стала, вочевидь, залізнична інфраструктура. До цього моменту вона залишалася частково придатною для використання армією Росії.

Окупаційні ставленики офіційно підтвердили факт атаки та заявили про повне перекриття руху на об'єкті. Наразі, мовляв, доводиться проводити "оцінку збитків". Російські регіональні медіа також констатували зупинку руху через Керченську протоку.

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Що відомо про наслідки обстрілів Кримського мосту?

Ця 19-кілометрова споруда, що з'єднує Таманський півострів із тимчасово окупованим Кримом, грала ключову роль у постачанні південного угруповання російських військ. 18 листопада Міноборони України виступило з офіційною заявою про те, що Кримський міст більше не функціонує як транспортна артерія.

Автомобільне сполучення вже неможливе. Також уламки зруйнованих прольотів перекрили судноплавний фарватер. А новий удар по залізниці потенційно остаточно унеможливить перекидання військових ешелонів.

Хронологія руйнування розпочалася 16 листопада, коли перший удар деформував автомобільну арку. Наступного дня масштабна комбінована атака призвела до падіння автомобільного прольоту. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що цю складну операцію готували кілька тижнів і вона містила сім окремих етапів.

Для виконання завдання військові застосували безпрецедентний арсенал власного виробництва – дрони-камікадзе різних видів та ракети. Крім того, операція відбулася без використання супутникової системи Starlink або Starshield – українські фахівці розробили власну автономну систему ретрансляції відео та радіосигналів у реальному часі.

Цікаво, що ця серія нищівних ударів відбулася на тлі підготовки до тристороннього саміту лідерів США, Китаю та Росії у Шеньчжені. Тож стала потужним політичним сигналом про здатність України диктувати умови на полі бою.