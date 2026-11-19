Произошел третий обстрел Крымского моста за неделю / Коллаж 24 Канала (иллюстративный) фото очевидцев
Крымский мост подвергся третьему за неделю удару в ночь на 19 ноября. Скорее всего, этот удар пришелся в этот раз именно на железнодорожную часть сооружения.
Оккупационная администрация перекрыла движение для "оценки ущерба". 24 Канал пишет, что известно на данный момент.
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Произошел третий удар по Крымскому мосту за неделю: что известно?
Местные жители и мониторинговые каналы в сети после полуночи 19 ноября активно начали писать, что в Керчи раздалась серия из примерно 15 мощных взрывов на фоне активной работы российской противовоздушной обороны. Целью обстрела стал Крымский мост.
Поскольку многометровый автомобильный пролет моста обрушился в воду еще во время предыдущей атаки, целью нового удара стала, по-видимому, железнодорожная инфраструктура. До этого момента она оставалась частично пригодной для использования армией России.
Оккупационные власти официально подтвердили факт атаки и заявили о полном перекрытии движения на объекте. Сейчас, мол, приходится проводить "оценку ущерба". Российские региональные СМИ также сообщили об остановке движения через Керченский пролив.
Что известно о последствиях обстрелов Крымского моста?
Это 19-километровое сооружение, соединяющее Таманский полуостров с временно оккупированным Крымом, играло ключевую роль в снабжении южной группировки российских войск. 18 ноября Минобороны Украины выступило с официальным заявлением о том, что Крымский мост больше не функционирует как транспортная артерия.
Автомобильное сообщение уже невозможно. Кроме того, обломки разрушенных пролетов перекрыли судоходный фарватер. А новый удар по железной дороге потенциально окончательно сделает невозможным переброску военных эшелонов.
Хронология разрушения началась 16 ноября, когда первый удар деформировал автомобильную арку. На следующий день масштабная комбинированная атака привела к обрушению автомобильного пролета. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что эту сложную операцию готовили несколько недель и она состояла из семи отдельных этапов.
Для выполнения задачи военные применили беспрецедентный арсенал собственного производства – дроны-камикадзе различных типов и ракеты. Кроме того, операция прошла без использования спутниковых систем Starlink или Starshield – украинские специалисты разработали собственную автономную систему ретрансляции видео- и радиосигналов в режиме реального времени.
Интересно, что эта серия сокрушительных ударов произошла на фоне подготовки к трехстороннему саммиту лидеров США, Китая и России в Шэньчжэне. Таким образом, она стала мощным политическим сигналом о способности Украины диктовать условия на поле боя.
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