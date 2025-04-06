Руководитель украинской разведки дал небольшое интервью для журналистки Анны Максимчук. У Буданова спросили, есть ли у него стрессовые расстройства и страхи из-за войны, передает 24 Канал.

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Какими были ответы разведчика

Буданов признался, что посттравматическим стрессовым расстройством он не страдал. ПТСР, по его словам, это классическая проблема в мире. Генерал говорит, что 99 процентов людей, которые с ней сталкиваются, это те, что по каким-то причинам резко попали на войну.

"А я профессиональный военный, у меня здесь не никаких проблем не может быть. Я всю жизнь сознательно так живу", – объяснил глава ГУР.

Журналистка также спросила Буданова, испытывает ли он страх, что может не вернуться, когда выходит на военные операции

"Да, нет. Иначе, какой смысл выходить", – ответил офицер.

Во время разговора Буданов признал, что имеет за плечами много операций, которые он сейчас провел бы иначе. По его словам, нет в мире людей, у которых были бы только победы.

К слову, руководитель ГУР высказался о людях, которые отказываются защищать собственную страну.