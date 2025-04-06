Керівник української розвідки дав невелике інтерв'ю для журналістки Анни Максимчук. У Буданова спитали, чи є в нього стресові розлади та страхи через війну, передає 24 Канал.

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Якими були відповіді розвідника

Буданов зізнався, що на посттравматичний стресовий розлад він не страждав. ПТСР, за його словами, це класична проблема у світі. Генерал каже, що 99 відсотків людей, які з нею стикаються, це ті, що з якихось причин різко потрапили на війну.

"А я професійний військовий, у мене тут не ніяких проблем не може бути. Я все життя свідоме так живу", – пояснив очільник ГУР.

Журналістка також спитала Буданова, чи відчуває він страх, що може не повернутися, коли виходить на військові операції

"Та, ні. Інакше, який сенс виходити", – відповів офіцер.

Під час розмови Буданов визнав, що має за плечима багато операцій, які він зараз провів би інакше. За його словами, нема у світі людей, у яких були б тільки перемоги.

До слова, керівник ГУР висловився про людей, які відмовляються захищати власну країну.