Варто приховати лише ту інформацію, яка становить цінність. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Кирила Буданова Анні Максимчук.

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Які рекомендації дав Буданов потенційно полоненим розвідникам

Перш за все Буданов розділив таку ймовірність на два сценарії. Це може бути потрапляння в полон при виконанні бойового завдання або оперативної роботи.

Якщо це десь в ході бойових дій (сталося, – 24 Канал), ну немає сенсу казати, що "я не я, я взагалі нічого не знаю". Це просто збільшить кількість страждань, через які він пройде,

– зазначає Буданов.

Він вважає, що є сенс приховувати лише ту інформацію, яка справді становить цінність. Особисті ж дані абсолютно немає сенсу приховувати, їх доволі легко встановити. А коли це станеться, росіяни лише більше тиснутимуть на полоненого.

Нагадаємо, Буданов вважає, що людина, яка не хоче захищати Україну, не може вважатися громадянином, при цьому захист необов'язково означає мати автомат у руках.