Это постоянная конкуренция, – Буданов об ответе ВСУ на каждое действие врага

Россияне начали быстрее учиться на фронте. Однако украинские защитники также адаптируются и на каждое действие врага находят ответ.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление главы ГУР МО Кирилла Буданова в интервью Australian Financial Review.

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Как ВСУ отвечают на российские действия

Буданов отметил, что украинские защитники учатся и адаптируются к российским действиям. По его словам, война – это постоянная конкуренция, поэтому ВСУ на каждое действие российских захватчиков находят ответ или реакцию.

Глава ГУР отметил, что адаптация к новым действиям должна быть быстрой. В то же время Буданов отметил, что "такие быстрые темпы обучения, развития разведки и ударных операций возможны, наверное, только в военное время".

В интервью Буданов также акцентировал, что говорится и о развитии технологий. OSINT-разведка, коммерческие спутниковые изображения, отчеты и анализы социальных сетей, а также гражданские аналитические компании также имеют большое влияние на разведку и формирование ситуационной осведомленности во время войны. Буданов отметил, что такие новейшие гражданские технологии также имеют решающее значение для современной войны и разведывательных операций.

В то же время глава ГУР считает, что старые методы нельзя полностью исключать. Буданов считает, что старые методы идеально дополняются современными технологиями.

Ранее Буданов заявил, что российские военные быстро учатся. Так, за три года полномасштабной войны оккупанты улучшили разведку, планирование дальнобойных ударов и противодействие атакам дронов, используя методы, аналогичные тактике НАТО.