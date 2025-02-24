По словам Буданова, Россия понимает, что быстро достичь своей стратегической цели – нереально. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление главы ГУР МО во время Специальной встречи YES до 24 февраля, стрим которой обнародовал телеграмм-канал "Новости.LIVE".

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Что заявил Буданов о стратегической цели России

Буданов говорит, что стратегической целью России является полная оккупация Донбасса, Херсонской, Запорожской областей и Крыма. Однако, ей не удается этого достичь.

Я не буду говорить, что России ничего не удается и что все у нее плохо. Это не так. Они движутся вперед,

– говорит начальник разведки.

Однако он отмечает, что это движение незначительное и недостаточное для достижения их стратегической цели. Именно поэтому, по словам Буданова, россиянам нужна пауза и восстановление сил. Кроме этого, им стоит провести работу над ошибками.

Ранее Буданов также заявил, что Россия продолжит пытаться дестабилизировать ситуацию в Украине. Однако, заверил, что такие попытки могут получить соответствующее противодействие.