Как далеко может зайти эскалация в войне: Буданов дал четкий ответ

Эскалация конфликта между Украиной и Россией усиливается. Стороны продолжают наносить друг другу все более мощные удары.

Украина будет сопротивляться врагу столько, сколько потребуется. Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов в интервью LSM.

Как далеко может зайти "спираль эскалации" в войне между Украиной и Россией?

Буданов напомнил, что Украина не начинала войну, а подверглась открытой и неспровоцированной агрессии со стороны России еще в 2014 году, которая переросла в полномасштабное вторжение в 2022-м.

По его словам, Украина будет продолжать борьбу столько, сколько потребуется, поскольку защищает свою территорию, людей и свое будущее.

Он подчеркнул, что у Украины нет другого выбора, тогда как Россия может самостоятельно принять решение о прекращении агрессии и отступлении.

Мы стоим на своей земле, и никто не имеет права просто так брать и отдавать кому-то свою землю,

– отметил генерал.

По мнению главы Офиса президента, наиболее реалистичным сценарием завершения войны является прекращение боевых действий на линии соприкосновения. Также Украина должна получить гарантии безопасности и может юридически не признавать оккупированные территории российскими.

Ранее Буданов отмечал, что боевые действия, вероятно, продлятся как минимум до весны 2027 года.

В то же время он не исключает возобновления переговоров уже в сентябре.

По его мнению, переговоры рано или поздно приведут к определенному результату, ведь постоянно воевать невозможно.