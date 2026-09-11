Как далеко может зайти эскалация в войне: Буданов дал четкий ответ
Эскалация конфликта между Украиной и Россией усиливается. Стороны продолжают наносить друг другу все более мощные удары.
Украина будет сопротивляться врагу столько, сколько потребуется. Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов в интервью LSM.
Как далеко может зайти "спираль эскалации" в войне между Украиной и Россией?
Буданов напомнил, что Украина не начинала войну, а подверглась открытой и неспровоцированной агрессии со стороны России еще в 2014 году, которая переросла в полномасштабное вторжение в 2022-м.
По его словам, Украина будет продолжать борьбу столько, сколько потребуется, поскольку защищает свою территорию, людей и свое будущее.
Он подчеркнул, что у Украины нет другого выбора, тогда как Россия может самостоятельно принять решение о прекращении агрессии и отступлении.
Мы стоим на своей земле, и никто не имеет права просто так брать и отдавать кому-то свою землю,
– отметил генерал.
По мнению главы Офиса президента, наиболее реалистичным сценарием завершения войны является прекращение боевых действий на линии соприкосновения. Также Украина должна получить гарантии безопасности и может юридически не признавать оккупированные территории российскими.
Ранее Буданов отмечал, что боевые действия, вероятно, продлятся как минимум до весны 2027 года.
В то же время он не исключает возобновления переговоров уже в сентябре.
По его мнению, переговоры рано или поздно приведут к определенному результату, ведь постоянно воевать невозможно.