Буданов вместе с женой участвует в богослужениях ПЦУ, – главный капеллан ГУР
Глава ГУР Кирилл Буданов активно посещает богослужения ПЦУ. Более того, он не просто присутствует на них, но и принимает в них активное участие.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Службы военного капелланства ГУР Константина Холодова в интервью Янине Соколовой. В частности, капеллан ответил на вопрос, о чем молится глава разведки.
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Что известно об участии Буданова в богослужениях ПЦУ
Холодов рассказал, что руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов посещает богослужения, когда имеет свободное время. По его словам, Буданов является верующим человеком.
Буданов приходит с женой на богослужения, которые я провожу. Он не просто стоит и смотрит, он включен в процесс, молится, исповедуется, причащается. Мало кто из сегодняшних военачальников являются людьми церковными,
– отметил священник.
Также капеллан ответил на вопрос о том, о чем молится глава ГУР. По его словам, Буданов молится о победе украинского народа над врагами.