Буданов уже прибыл в ОАЭ

Глава Офиса президента Кирилл Буданов опубликовал пост в соцсети перед началом трехсторонних переговоров.

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Что написал Буданов?

Долгая дорога, впереди много сложной работы, но главное – нужны конкретные результаты– говорится в посту руководителя ОП.

Он опубликовал фото, на котором позирует вместе с другими членами украинской делегации – своим первым заместителем Сергеем Кислицей и заместителем начальника ГУР МО Вадимом Скибицким.

Кислица, Буданов и Скибицкий прибыли в Абу-Даби / Фото из соцсети руководителя ОП

Напомним, украинскую делегацию на переговорах в ОАЭ возглавляет глава СВР Рустем Умеров. Также в состав команды вошли глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и бывший начальник Генштаба Андрей Гнатов.

По сообщениям российской стороны, трехсторонние переговоры Украины, США и России в Абу-Даби должны начаться в 09.50 по киевскому времени.

По данным СМИ, на переговорах обсудят два ключевых вопроса.

Первы – гарантии безопасности для Украины после войны. В частности, США обсуждали с Россией соглашение, предусматривающее защиту Украины по принципу статей 4 и 5 НАТО.

Второй – территории. Во время закрытых контактов Украина и Россия демонстрировали готовность к компромиссам.