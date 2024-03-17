О вероятном “всплеске” массовых беспорядков в России из-за полномасштабной войны в Украине говорило определенное количество экспертов. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

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Почему у России не было внутренней борьбы

Еще в начале полномасштабной войны в обществе бушевали обсуждения относительно того, что когда в страну-агрессора "повезут цинковые гробы", тогда россияне опомнятся и, возможно, осознают ужасы, в которые их втянул Кремль.

Однако глава украинской разведки заявил, что к обсуждениям, касающихся возможных беспорядков в России из-за полномасштабного вторжения в Украину, он относился чрезвычайно осторожно. Такая же тенденция сохраняется и сейчас.

По его словам, никакого сопротивления от граждан страны-агрессора не было по двум главным причинам.

Первая – моральная, Россия это реально страна рабов. А вторая это то, о чем я вам говорил, на этом все зарабатывают сейчас. Нет другой работы кроме как идти в вооруженные силы для большинства россиян,

– заявил Буданов.

Он также добавил, что на самом деле это "реальность" современной России.

Буданов выступил перед российскими добровольцами: основное