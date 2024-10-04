В ОП якобы обговаривают увольнение Буданова, Умерова и Сырского: в Forbes назвали причины

В украинском инфопространстве все активнее обсуждается возможная отставка главы ГУР Кирилла Буданова, министра обороны Рустема Умерова и главкома Александра Сырского. Однако пока официально о подобных планах не сообщалось.

О причинах возможных кадровых изменений рассказали журналисты Forbes Ukraine со ссылкой на десять собеседников в ведомствах оборонного сектора, МО, Раде и ОП. Они отмечают, что в Офисе президента Украины якобы недовольны работой Буданова, Умерова и Сырского.

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Почему могут уволить Буданова

По словам авторов материала, у Кирилла Буданова натянутые отношения с главой ОП Андреем Ермаком и главнокомандующим Вооруженных сил Украины Сырским. Также собеседник издания в оборонном секторе добавил, что Зеленский не в восторге от определенных операций ГУР, не имевших успеха.

Отмечается, что Буданова могут уволить в ближайшие месяцы, хотя финального решения пока нет. Собеседник журналистов в ОП заверил, что в ближайшие две недели увольнений точно не планируется.

Потенциальным претендентом на главу ГУР может стать Глава Службы внешней разведки Украины (СВР) Олег Иващенко.

Какие претензии имеют к работе Минобороны

Два депутата оборонного комитета и собеседник в правительстве считают, что за год после назначения Умерову так и не удалось наладить стабильную работу Минобороны.

Слово, которым можно оценить работу МО сейчас – хаос,

– объяснил собеседник Forbes Ukraine в оборонном комитете.

Производители вооружения жалуются, что "госзакупки – хаотичны, планировать работу наперед невозможно", а заключенные долгосрочные контракты не подкреплены финансированием.

В ОП также признают, что имеют определенные претензии к работе министерства, однако остается вопросом, насколько это проблема именно Умерова. Отмечается, что возможной заменой Умерова на посту министра могут стать нынешний вице-премьер по цифровой трансформации Михаил Федоров и первый заместитель Умерова Иван Гаврилюк.

Есть ли планы по увольнению Сырского

По словам журналистов, замену главкому Сырского обсуждали еще летом, в ОП даже проводили собеседования с генералами, которые потенциально могли бы заменить его. Тогда главной претензией было якобы прохладное отношение главкома к развитию беспилотной компоненты армии.

В то же время собеседник издания в оборонном секторе заявил, что "Сырского сейчас никто не будет трогать". По его словам, слухи об увольнении действительно были несколько месяцев назад, однако после начала Курской операции они закончились.