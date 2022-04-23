Будапешта-2 не будет, а у того, кто хочет этого после Бучи и Мариуполя, нет сердца, – Ермак

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что Украине нужны реальные гарантии безопасности, а не "гарантии безопасности" Будапештского меморандума.

Он подчеркнул, что никакого нового Будапештского меморандума не будет. А у людей, которые это поддерживают, нет или ума, или сердца.

К теме С россиянами нельзя о чем-то договориться: Данилов снова напомнил о Будапештском меморандуме

Ермак не понимает, как можно хотеть пустых гарантий после тысячи убитых и замученных украинцев.

Будапешта-2 не будет. Тот, кто стремится к этому, несмотря на Бучу, Одессу, Мариуполь, несмотря на боль других городов, несмотря на тысячи убитых, замученных, изнасилованных людей, детей, у того нет или ума, или сердца. Или он просто поддерживает эти преступления,

– сказал руководитель ОП.

Между тем действия Путина увеличивают спрос на ядерное оружие в мире: смотрите видео