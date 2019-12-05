Будапештский меморандум: какие международные обязательства нарушила Россия

5 декабря исполняется 25 лет с момента подписания Будапештского меморандума. Это уникальное событие стоило Украине не только большого ядерного потенциала, который должен был защищать наше государство, но Крыма и Донбасса.

В самом сердце Будапешта на полную уже идут приготовления к Рождеству. А вот в Украине готовятся к празднованию совсем не праздничного события.

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В столице Венгрии четверть века назад Леонид Кучма, Джон Мейджор, Билл Клинтон и Борис Ельцин подписали меморандум с гарантиями безопасности для Украины в обмен на ядерное разоружение.



Подписание меморандума

Так, в 2014 году Россия нарушила Будапештский меморандум. Зеленые человечки в Крыму без опознавательных знаков высадились 27 февраля. А уже 16 марта под дулами российских автоматов жители оккупированного полуострова голосовали за присоединение к России. И это несмотря на обязательства Москвы, прописанніе в первой же статье меморандума.

Российская Федерация, Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине их обязательства согласно принципам Заключительного акта СБСЕ уважать независимость и суверенитет и существующие границы Украины,

– написано в Будапештском меморандуме.

А еще меморандумом предусмотрено, что в случае агрессии страны гаранты созывают срочное заседание Совбеза ООН. Но Россия заблокировала эту встречу и продолжила нарушение своих международных обязательств в отношении Украины.

Договор о совместном использовании Азовского моря Украина и Россия подписали еще в 2003 году. Через 15 лет выяснилось: этот документ не стоит даже бумаги, на которой написан. Но и на этом Кремль не остановился.



Подписание договора в 2003 году

"На протяжении многих лет Россия нарушала условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Поэтому Соединенные Штаты прекращают выполнение своих обязательств согласно договору РСМД, начиная со 2 февраля", – сообщил госсекретарь США Майк Помпео.



Майк Помпео

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанный Рейганом и Горбачевым в 1987 году, тоже оказался лишь бумажкой для Владимира Путина. Еще в 2007 году россияне начали изготовление запрещенных ракет.

Россия и выполнения международных обязательств – это две параллельные линии. Они не пересекаются и история это неоднократно доказывала и доказывала очень очевидно,

– заявил министр иностранных дел Украины 2007-2009 гг. Владимир Огрызко.

Эксперты предупреждают, что действия России в международном поле ведут к непредсказуемым последствиям. "Сегодня во всем мире наблюдается кризис тотального недоверия. В том числе никто никому не хочет доверять относительно гарантий безопасности", – добавил глава Дипакадемии МИД Украины Сергей Корсунский.

Мировое сообщество не впервые сталкивается с нарушителями международного права. И у политиков есть инструменты для противодействия такому неадекватному поведению отдельных государств.



Позиция Владимира Огрызко

Поэтому Украина начала сразу несколько дел против России в международных судах. И череду даже выиграла. Против "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже. В Гаагском трибунале по украинским морякам. Вот только Россия не спешит с исполнением постановлений. Моряки вернулись на родину только через полгода и до сих пор в России проходят по делам о нарушении границы.

А штрафные санкции с "Газпрома ""Нафтогаз" взимает путем ареста активов российского гиганта в Европе. Чтобы эффективно противостоять коварной России, украинцы должны еще и укреплять государство изнутри.

Нам нужно новое оружие, которое будет такое, которое сможет сдерживать Россию. Нам нужно развитие экономики. Нам нужно двигаться вперед,

– пояснил глава Дипакадемии МИД Украины Сергей Корсунский.

Ближайшие такие шаги Украина будет делать 9 декабря в Париже на встрече нормандской четверки. И там, чтобы не поддаться манипуляциям России, украинская власть должна четко отстаивать собственные позиции: никаких выборов на Донбассе без вывода российских войск и без возвращения Киеву контроля над временно неконтролируемым участком украино-российской границы.