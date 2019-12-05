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      Будапештський меморандум: які міжнародні зобов'язання порушила Росія

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      5 грудня виповнюється 25 років від моменту підписання Будапештського меморандуму. Ця унікальна подія коштувала Україні не лише великого ядерного потенціалу, який мав би захищати нашу державу, але Криму та Донбасу.

      В самісінькому серці Будапешта на повну вже тривають приготування до Різдва. А от в Україні готуються до відзначення зовсім не святкової події. 

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      В столиці Угорщини чверть століття тому Леонід Кучма, Джон Мейджор, Білл Клінтон та Боріс Єльцин підписали меморандум з гарантіями безпеки для України в обмін на ядерне роззброєння.


      Підписання меморандуму

      Так у 2014 році Росія порушила Будапештський меморандум. Зелені чоловічки у Криму без розпізнавальних знаків висадилися 27 лютого. А вже 16 березня під дулами російських автоматів жителі окупованого півострова голосували за приєднання до Росії. І це попри зобов'язання Москви, прописані в першій жі статті меморандуму.

      Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного акта НБСЄ поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України,
      – пише в Будапештському меморандумі.

      А ще меморандумом передбачено, що у разі агресії країни гаранти скликають негайне засідання Радбезу ООН. Але Росія заблокувала цю зустріч і продовжила порушення своїх міжнародних зобов'язань щодо України.

      Договір про спільне використання Азовського моря Україна та Росія підписали ще у 2003 році. За 15 років з'ясувалося: цей документ не вартий навіть паперу, на якому написаний. Але і на цьому Кремль не зупинився.


      Підписання договору у 2003 році

      "Впродовж багатьох років Росія порушувала умови Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності. Тож Сполучені Штати припиняють виконання своїх зобов’язань відповідно до договору РСМД, починаючи з 2 лютого", – повідомив держсекретар США Майк Помпео.

      Майк Помпео
      Майк Помпео

      Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, підписаний Рейганом і Горбачовим у 1987 році, теж виявився лише папірцем для Владіміра Путіна. Ще у 2007 році росіяни почали виготовлення заборонених ракет.

      Росія і виконання міжнародних зобов’язань – це дві паралельні лінії. Вони не перетинаються і історія це неодноразово доводила і доводила дуже очевидно,
      – заявив міністр закордонних справ України 2007-2009 роки Володимир Огризко.

      Експерти попереджають, що дії Росії в міжнародному полі ведуть до непередбачуваних наслідків. "Сьогодні у всьому світі спостерігається криза тотальної недовіри. В тому числі ніхто нікому не хоче довіряти щодо гарантій безпеки", – додав глава Дипакадемії МЗС України Сергій Корсунський.

      Світова спільнота не вперше стикається з порушниками міжнародного права. І у політиків є інструменти для протидії такий неадекватній поведінці окремих держав.


      Позиція Володимира Огризка

      Тож Україна почала відразу кілька справ проти Росії у міжнародних судах. І низку навіть виграла. Проти "Газпрому" в Стокгольмському арбітражі. В Гаазькому трибуналі щодо українських моряків. От лише Росія не поспішає з виконанням постанов. Моряки повернулися на Батьківщину лише за пів року і до цього часу у Росії проходять у справах про порушення кордону.

      А штрафні санкції з "Газпрому" "Нафтогаз" стягує шляхом аршету активів російського гіганта в Європі. Аби ефективно протистояти підступній Росії, українці мають ще й зміцнювати державу зсередини.

      Нам потрібна нова зброя, яка буде така, яка зможе стримувати Росію. Нам потрібний розвиток економіки. Нам потрібно рухатися вперед,
      – пояснив глава Дипакадемії МЗС України Сергій Корсунський.

      Найближчі такі кроки Україна буде робити 9 грудня у Парижі на зустрічі нормандської четвірки. І там, аби не піддатися маніпуляціям Росії, українська влада має чітко відстоювати власні позиції: жодних виборів на Донбасі без виведення російських військ і без повернення Києву контролю над тимчасово неконтрольованою ділянкою україно-російського кордону.

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      Автор: Марія Савчук
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Новини Росії Україна – Росія Новини США МЗС України Леонід Кучма Майк Помпео ООН
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