17:45
5 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:25, 4 грудня
      Вєсті.UA
      19:37, 4 грудня
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Інвестиція у безпеку? Навіщо Рада ухвалила нову постанову щодо курсу України до НАТО

      227 Читать новость на русском
      Про що йдеться у оновленій версії постанови? / Atlantic Council

      Оновлена версія документу дещо відрізняється від попередньої. Розповідаємо, чи потрібно тепер Україні вдруге подавати заявку на отримання Плану дій щодо членства.

      Основні моменти нового тексту

      • У цій версії відсутнє звернення до президента України з закликом забезпечити підготовку та подання у грудні 2019 року до Північноатлантичної ради НАТО та генерального секретаря НАТО звернення про підтвердження наміру України отримати План дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО.
      • Заява містить заклик звернутися до міністрів закордонних справ своїх країн з пропозицією прискорити надання Україні ПДЧ.
      • ВР закликає Парламентську асамблею НАТО розглянути на пленарній сесії у травні 2020 року питання звернення до глав держав та урядів НАТО щодо надання Україні ПДЧ.
      • Український парламент висловлює вдячність Північноатлантичній раді НАТО за візит в Україну у жовтні 2019 року та підтримку євроатлантичних прагнень України.

      Підтримка інтеграції України в НАТО і надання нашій державі ПДЧ – це найбільш ефективна та вивірена інвестиція у забезпечення миру і безпеки, черговий крок до зміцнення системи міжнародної безпеки,
      – сказано у тексті документу.

      Також в обох версіях проєкту постанови наголошують: Україна є фактично східним кордоном НАТО та "робить значний внесок у гарантування миру і безпеки у всьому трансатлантичному просторі".

      Читайте також: Чому керівництво НАТО приїжджало в Україну, і коли нам розраховувати на повноправне членство

      Чи потрібна Україні друга заявка на отримання ПДЧ?

      Експерти розходяться в думках стосовно цього питання.

      Так, за словами політичного аналітика Віктора Каспрука, друга заявка на ПДЧ потрібна, оскільки це – дуже важливий момент фіксації бажань України. Але затягування з цим питанням також має певні чинники. Передусім йдеться про те, що не тільки Західна Європа боїться роздратувати Москву. Але і команда нового президента також не хоче дратувати Кремль.

      Тут ці два чинники сходяться. І, на жаль, ставлення НАТО до України – за залишковим принципом. Тому що, якби Україна була членом НАТО, війни з Росією просто б не було. Тобто на совісті Меркель, на совісті французів ця війна. Тому що вони будь-якими методами блокували Україні шлях до оборонного союзу,
      – пояснив експерт.

      Натомість експерт з питань зовнішньої та безпекової політики "Майдану закордонних справ" Олег Бєлоколос переконаний: наразі Київ зайняв єдиний можливий і, водночас, прагматичний підхід – не вимагати якихось заяв, які викличуть черговий раунд довготривалих переговорів, а робити конкретні справи у конкретних сферах. І, таким чином, фактично виконати ПДЧ без можливо формального його визнання.

      Цікаво: Чому НАТО поки не хоче бачити Україну серед держав-членів, – пояснення експерта

      Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко своєю чергою не був певен у доцільності ще однієї заявки для отримання ПДЧ.

      ПДЧ – це лише механізм, який нас наближає до членства в НАТО. Ми вже 11-й рік працюємо на наших річних національних програмах, які в принципі зроблені так, як річні національні програми, які виконують країни з ПДЧ. Це – наш сигнал НАТО про те, що ми реформуємося, ми готуємося до нашого членства, якраз використовуючи ті механізми, які є в ПДЧ,
      – пояснив міністр.

      Віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба також зазначав: заявку на отримання ПДЧ в НАТО Київ вдруге подавати не буде. А саме питання щодо цього плану має бути технічним, а не політичним.

      Коротко про те, що дасть Україні членство в НАТО читайте у матеріалі 24 каналу.

      НАТО
      Скільки громадян підтримують вступ України до НАТО / Інфографіка 24 каналу

      Депутати влаштували бійку в Раді: подробиці конфлікту
      сьогодні
      9907
      Автор: Світлана Попова
      Теги: Новини України Новини політики Статті Публікації НАТО Генсек НАТО
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:26 Інвестиція у безпеку? Навіщо Рада ухвалила нову постанову щодо курсу України до НАТО
      Світлана Попова 225
      сьогодні , 17:10 Справа Порошенка: у чому підозрюють і що загрожує п’ятому президенту України
      Інна Жолобович 3827
      сьогодні , 17:00 Нет лучшего времени, чем сейчас!
      Сергій Фурса 553
      сьогодні , 16:30 Фільми під ялинку: 10 найкращих новорічних стрічок
      Марта Вересюк 368
      сьогодні , 15:30 Смартфони незабаром зникнуть: що може їх замінити
      Михайло Года 985
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук