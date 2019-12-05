Інвестиція у безпеку? Навіщо Рада ухвалила нову постанову щодо курсу України до НАТО

Оновлена версія документу дещо відрізняється від попередньої. Розповідаємо, чи потрібно тепер Україні вдруге подавати заявку на отримання Плану дій щодо членства.

Основні моменти нового тексту

У цій версії відсутнє звернення до президента України з закликом забезпечити підготовку та подання у грудні 2019 року до Північноатлантичної ради НАТО та генерального секретаря НАТО звернення про підтвердження наміру України отримати План дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО.

з закликом забезпечити підготовку та подання у грудні 2019 року до Північноатлантичної ради НАТО та генерального секретаря НАТО звернення про підтвердження наміру України отримати План дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО. Заява містить заклик звернутися до міністрів закордонних справ своїх країн з пропозицією прискорити надання Україні ПДЧ .

. ВР закликає Парламентську асамблею НАТО розглянути на пленарній сесії у травні 2020 року питання звернення до глав держав та урядів НАТО щодо надання Україні ПДЧ.

питання звернення до глав держав та урядів НАТО щодо надання Україні ПДЧ. Український парламент висловлює вдячність Північноатлантичній раді НАТО за візит в Україну у жовтні 2019 року та підтримку євроатлантичних прагнень України.

Підтримка інтеграції України в НАТО і надання нашій державі ПДЧ – це найбільш ефективна та вивірена інвестиція у забезпечення миру і безпеки, черговий крок до зміцнення системи міжнародної безпеки,

– сказано у тексті документу.

Також в обох версіях проєкту постанови наголошують: Україна є фактично східним кордоном НАТО та "робить значний внесок у гарантування миру і безпеки у всьому трансатлантичному просторі".

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Чи потрібна Україні друга заявка на отримання ПДЧ?

Експерти розходяться в думках стосовно цього питання.

Так, за словами політичного аналітика Віктора Каспрука, друга заявка на ПДЧ потрібна, оскільки це – дуже важливий момент фіксації бажань України. Але затягування з цим питанням також має певні чинники. Передусім йдеться про те, що не тільки Західна Європа боїться роздратувати Москву. Але і команда нового президента також не хоче дратувати Кремль.

Тут ці два чинники сходяться. І, на жаль, ставлення НАТО до України – за залишковим принципом. Тому що, якби Україна була членом НАТО, війни з Росією просто б не було. Тобто на совісті Меркель, на совісті французів ця війна. Тому що вони будь-якими методами блокували Україні шлях до оборонного союзу,

– пояснив експерт.

Натомість експерт з питань зовнішньої та безпекової політики "Майдану закордонних справ" Олег Бєлоколос переконаний: наразі Київ зайняв єдиний можливий і, водночас, прагматичний підхід – не вимагати якихось заяв, які викличуть черговий раунд довготривалих переговорів, а робити конкретні справи у конкретних сферах. І, таким чином, фактично виконати ПДЧ без можливо формального його визнання.

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Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко своєю чергою не був певен у доцільності ще однієї заявки для отримання ПДЧ.

ПДЧ – це лише механізм, який нас наближає до членства в НАТО. Ми вже 11-й рік працюємо на наших річних національних програмах, які в принципі зроблені так, як річні національні програми, які виконують країни з ПДЧ. Це – наш сигнал НАТО про те, що ми реформуємося, ми готуємося до нашого членства, якраз використовуючи ті механізми, які є в ПДЧ,

– пояснив міністр.

Віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба також зазначав: заявку на отримання ПДЧ в НАТО Київ вдруге подавати не буде. А саме питання щодо цього плану має бути технічним, а не політичним.

Коротко про те, що дасть Україні членство в НАТО читайте у матеріалі 24 каналу.



Скільки громадян підтримують вступ України до НАТО / Інфографіка 24 каналу