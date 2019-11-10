Чому НАТО поки не хоче бачити Україну серед держав-членів, – пояснення експерта

Питання вступу України до НАТО обговорюється вже понад 20 років. Однак в Альянсі, крім обіцянок і констатації – "ви ще не готові" – жодних заходів не здійснюють.

Які ж перспективи набуття Україною членства в НАТО, і чому там поки що не хочуть нас бачити – розповів 24 каналу політичний експерт Віктор Каспрук.

За словами експерта, схоже, що не лише Західна Європа боїться таким чином роздратувати Москву, але і команда нового президента України також. Тобто тут ці два чинники сходяться. Таким чином, напрошується висновок: НАТО до нас ставиться "за залишковим принципом".

Коротко про те, що дасть Україні членство в НАТО читайте у матеріалі 24 каналу.

Каспрук відзначає, що якби Україна була членом Альянсу, війни з Росією просто б не було. І, власне, зараз ця війна може бути однією з причин, чому Альянс досі зволікає з питанням членства України. Адже, у випадку його надання, уже наступного дня НАТО опиниться у стані війни з Росією.

Проте Європа, відштовхуючи Україну, не задумується: якщо Москва захоче повернути свій вплив у країни колишнього Варшавського договору, наступними можуть стати саме держави ЄС.

Нам весь час розказують, що двері відкриті. Але, якщо це справді так, то вони мають давати шанс. Поки що його немає. Хоча, наприклад, прибалтійські країни отримали членство НАТО авансом і ні на йоту не були більше підготовлені, ніж Україна. Нам відкрито не вказують на двері, але двері ці поки що наглухо зачинені,

– зазначив Віктор Каспрук.

Крім війни на Донбасі, експерт називає й інші причини зволікання НАТО стосовно надання членства Україні:

– ми досі не зробили остаточний вибір: йдемо у Європу чи знову залишаємося сателітом Росії;

– Україна нашпигована російською агентурою і, у разі її входження в НАТО, багато таємниць Альянсі ризикують легко потрапити до рук Москви.

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Тому Каспрук, попри переконання, що Україна мала давно бути членом НАТО, налаштований досить песимістично:

Якщо Україну не хочуть зараз бачити в Альянсі, ми жодним чином не можемо на це впливати. Тим більше, що такий потужний тандем як Німеччина і Франція категорично проти цього і робить усе, щоб це питання якомога довше залишалося у підвішеному стані.



Скільки українців виступають за вступ держави до НАТО

Нагадаємо, 30-31 жовтня керівництво НАТО перебувало з офіційним візитом в Україні. У його рамках було оприлюднено, зокрема, спільну декларацію України та Альянсу, в якій ідеться і про вимогу до Росії щодо повернення окупованих територій. Крім того, президент України Володимир Зеленський та генсек НАТО Єнс Столтенберг провели спільну пресконференцію у Києві.

Варто зазначити, що курс України щодо набуття повноправного членства у НАТО і ЄС з лютого 2019 року є закріпленим у Конституції. Це означає, що рух у цьому напрямку є незворотним і будь-які спроби "розвернути" його в бік Росії трактуватимуться як порушення Конституції. Проте здійснення конкретних кроків чи визначення чітких дедлайнів це не передбачає.